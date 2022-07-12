شراكة بين «برجيل» و«الإمارات للخدمات الصحية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالتعاون مع مستشفى برجيل في أبوظبي وشبكة المرافق التابعة له، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات والتعاون في مجالات البحث وتطوير المهارات والأكاديميين.

وتهدف المذكرة إلى رفع مستوى الرعاية الطبية ونتائج البحوث والدراسات من خلال الشراكات المثمرة التي تدعم التعليم والتدريب واستثمار الموارد التعليمية في القطاع الصحي، وفق أعلى وأفضل المعايير والممارسات التي يحرص مستشفى برجيل وشبكة المرافق التابعة له على تقديمها، باعتباره أحد أهم المؤسسات الصحية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «تأتي مذكرة التفاهم دليلاً على التزام المؤسسة بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، حيث تهدف من خلال عملها مع مستشفى برجيل في أبوظبي وشبكة المرافق التابعة له بشكل وثيق على استكشاف مجالات التدريب وتنمية المهارات، مما يسهم في تحقيق الأهداف التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لتحسين جودة الخدمات الصحية، ونأمل من خلال توقيع مذكرة التفاهم تعزيز أطر التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية بين الطرفين».