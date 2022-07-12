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«صيف معكم» بالشارقة لتعزيز الوعي الصحي
«صيف معكم» بالشارقة لتعزيز الوعي الصحي
13 يوليو 2022 01:41

الشارقة (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعالية صحية مجتمعية تحت شعار «صيف معكم» وتركز الفعالية على نشر الوعي بالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني في فصل الصيف، وتأتي الفعالية في إطار البرامج التوعوية الرامية لتعزيز الأنماط والسلوكيات الوقائية والممارسات السليمة لدى الأطفال، وتزويدهم بمهارات تسهم في جميع أوجه الاستدامة الصحية، وذلك ضمن المبادرات التي تخدم المؤشرات الصحية لخفض معدل السمنة لدى الأطفال.
وتأتي الفعالية ضمن خطط الترويج للمخيم الصيفي الذي تنظمه الوزارة «معكم لصيف ممتع 2» الذي سيقام خلال شهري يوليو وأغسطس في مختلف إمارات الدولة، والذي يستهدف الأطفال من مختلف الأعمار وأسرهم.

الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الشارقة
فصل الصيف
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