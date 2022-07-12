قائد شرطة أبوظبي يلتقي المتعاملين بـ «مركز خليفة»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، التزام شرطة أبوظبي بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم وإسعادهم وتحقيق التحسين المستدام في رحلة المتعامل بمراكز الخدمة، وتحسين تجربتهم لتقديم خدمات مبتكرة عالية الجودة تحقق لهم السعادة والثقة بخدمات الشرطة.

والتقى معاليه المتعاملين أثناء تقديمهم للخدمات الشرطية في مركز شرطة خليفة بمدينة أبوظبي، واستقبل معاليه معاملاتهم وشارك في إنجازها والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءات التقديم عليها، كما استمع إلى ملاحظات المتعاملين والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك ضمن مبادرة «في الميدان الحكومية».

وأشاد معاليه بتوجيهات القيادة الرشيدة والتي وفرت الإمكانات لدعم مسيرة العمل الشرطي والأمني حتى أصبحت في موقع الصدارة والريادة الأمنية بين أفضل المدن العالمية وأكثرها تقدماً، ووفق رؤية تواكب مسيرة الريادة لضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.