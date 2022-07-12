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«أبوظبي القضائية»: برنامج تأهيلي لمنح الضبطية لموظفين
مشاركون خلال البرنامج (من المصدر)
13 يوليو 2022 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ أكاديمية أبوظبي القضائية برنامج التكوين الأساسي للتأهيل لمنح صفة الضبطية الإدارية والقضائية لعدد من موظفي جهاز أبوظبي للمحاسبة، الدفعة الأولى لعام 2022، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تنمية قدرات الكوادر المواطنة وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية في التفتيش والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وكفاءة استخدام الموارد المالية. وأوضحت الأكاديمية أن البرنامج التدريبي لمنح صفة الضبطية القضائية يعتمد أفضل الممارسات الدولية لتأهيل الموارد البشرية، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق التميز والجودة في تقديم الخدمات، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بإمارة أبوظبي.
كما يركز البرنامج على إكساب المتدربين مهارات تطوير آليات حماية الموارد المالية لإمارة أبوظبي عبر أعمال التدقيق والرقابة والارتقاء بجودة التدقيق والنظم القانونية المنظمة له، فضلا عن تمكينهم لأداء دورهم في مراقبة الأنشطة المالية والتشغيلية للجهات الحكومية، والشركات والمشاريع المرتبطة بها والتي تمتلك الحكومة فيها 25% أو أكثر من رأس المال، والتأكد من المشروعية القانونية وجودة إدارة الموارد في الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة.

أكاديمية أبوظبي القضائية
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جهاز أبوظبي للمحاسبة
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