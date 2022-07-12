«طرق دبي»: نقل 5.6 مليون راكب خلال عطلة عيد الأضحى

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة والتنقل المشترك التابعة لـ«الهيئة»، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بلغ 5 ملايين و600 ألف راكب.

وبلغ عدد ركاب مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة، مليونين و150 ألف راكب، وعدد ركاب ترام دبي 87 ألفاً و450 راكباً، والحافلات العامة مليوناً و157 ألف راكب، فيما بلغ عدد ركاب وسائل النقل البحري 256 ألفاً و780 راكباً، ونقلت مركبات الأجرة مليوناً و750 ألف راكب، فيما سجلت أعداد الركاب عبر مركبات التنقّل المشترك 204 آلاف و150 راكباً.