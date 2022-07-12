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رئيس الدولة: نفخر بالعائلات التي تربي نماذج متميزة من أبنائنا
رئيس الدولة خلال استقباله أوائل الطلبة في الصف الثاني عشر وأولياء أمورهم
12 يوليو 2022 22:11

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أوائل الطلاب والطالبات في الصف الثاني عشر للعام الدراسي لعام 2021 ــ 2022 وأولياء أمورهم وعددا من القيادات والكوادر التربوية والتعليمية في الدولة.

وهنأ سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - أبناءه الطلبة وأولياء أمورهم بهذا التفوق.

وقال "اليوم أنا وضيوف المجلس سعداء بلقائكم.. أبارك لكم هذا التفوق والنتائج الطيبة التي أسعدتنا وأسعدت أسركم". 

وأضاف سموه "أن هذه النخبة من الطلبة والطالبات المتفوقين هي الاستثمار الحقيقي في مستقبل بلدنا.. والتي تعتمد على الكفاءات النوعية أمثالكم". 

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لجهود الهيئات التعليمية مثمناً دور أولياء الأمور والأسر الذين كان لهم الفضل في وصول أبنائهم إلى هذا المستوى من التفوق والتميز". 

وقال سموه "إننا نفخر بهذه العائلات التي تربي نماذج متميزة من أبنائنا ونحن محظوظون بهم.. نسأل الله أن يوفقهم ويفرحهم بأبنائهم".

وأضاف سموه "أن استثمارنا بكم اليوم في بداياته.. فالثانوية هي المرحلة الأولى في مسيرتكم العلمية.. وإن شاء الله تواصلون تعليمكم وتخصصاتكم في مجالات تعود بالنفع عليكم وعلى أهلكم وبلدكم..أتمنى لكم التوفيق..وتحياتي إلى عائلاتكم.. وأكرر سعادتي بلقائكم".

كما هنأ سموه الجميع بعيد الأضحى المبارك سائلاً الله عز وجل أن يعيده عليهم بالعز والخير والأمان والسعادة.

من جانبهم أعرب أوائل المدارس الثانوية بمختلف فروعها عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مبدين شكرهم وتقديرهم لما يوليه سموه من اهتمام خاص ومتابعة دؤوبة مباشرة لمنظومة التعليم في الدولة وخاصة لأبنائه الطلبة.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
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