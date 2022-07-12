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الإمارات
تنويه مهم من سفارة الإمارات في اليابان
تنويه مهم من سفارة الإمارات في اليابان
12 يوليو 2022 19:23

تهيب سفارة الإمارات في طوكيو بالمواطنين الموجودين في اليابان بمحافظة "سايتاما"، ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالإجلاء من المنطقة بسبب ارتفاع مخاطر الانهيارات الطينية بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت السفارة عبر «تويتر»: «سفارة الإمارات في طوكيو تهيب بالمواطنين الموجودين في اليابان بمحافظة (سايتاما)، ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالإجلاء من المنطقة بسبب ارتفاع مخاطر الانهيارات الطينية بسبب الأمطار الغزيرة، كما يرجى التواصل مع السفارة على: 819059663000+ أو 97180024+».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليابان
طوكيو
الإمارات
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