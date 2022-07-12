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صفر حوادث بحرية خلال إجازة العيد بدبي
صفر حوادث بحرية خلال إجازة العيد بدبي
12 يوليو 2022 18:38

سجلت فرق الأمن والإنقاذ البحري في شرطة دبي صفر حوادث بحرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد العقيد راشد ثاني حمد العايل مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، أن مركز شرطة الموانئ وبالتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وضع خطة شاملة قُبيل إجازة العيد استعداداً لاستقبال مرتادي البحري والشواطئ في مناطق اختصاص المركز البالغة 12 منطقة، وذلك عبر توزيع دوريات الأمن البحري والإنقاذ البحري، والدراجات المائية والهوائية، ودوريات أمن الشواطئ، مع تفعيل وتكثيف الدوريات في 3 مناطق مزدحمة يتمركز فيها مرتادو الشواطئ والبحر، وهم الجي بي آر، والقناة المائية، والممزر.

من جانبه، قال المقدم عبد الله بيشوه، رئيس قسم الإنقاذ البري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، إن فرق الإنقاذ البري تعاملت مع 20 حادثا بريا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنوعوا بين فتح أبواب مغلقة، وأبواب المصاعد، وعمليات إنقاذ العالقين والمحصورين في المركبات، وحوادث التصادم المرورية، وحوادث الحريق، وغيرها من المهام الأخرى.

المصدر: وام
دبي
العيد
شرطة دبي
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