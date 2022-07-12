هيئة أبوظبي للإسكان تباشر تنفيذ توجيهات محمد بن زايد بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين

أكد سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن الهيئة شرعت في تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم مباشرة عبر التواصل وإبلاغ المواطنين المستفيدين من هذه الحزمة، وحثهم على البدء بتفعيل الاستفادة من الخدمات الاسكانية المقدمة لهم.

وأشار إلى حرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ أوامر القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، حيث تعمل الهيئة على ترجمة القرارات السامية المتعلقة ببرامج الإسكان في الإمارة لتعزيز وتطوير البيئة السكنية لمواطني إمارة أبوظبي. وتقدم مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على توجيهاته الكريمة بصرف الحزمة الاسكانية الثانية لعام 2022 والتي شملت قروض بناء، صيانة وتوسعة، وهدم وإعادة بناء وقروض شراء مساكن جاهزة وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد باقي المستحقات.