الأربعاء 13 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
هيئة أبوظبي للإسكان تباشر تنفيذ توجيهات محمد بن زايد بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين
هيئة أبوظبي للإسكان تباشر تنفيذ توجيهات محمد بن زايد بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين
12 يوليو 2022 18:24

أكد سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن الهيئة شرعت في تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم مباشرة عبر التواصل وإبلاغ المواطنين المستفيدين من هذه الحزمة، وحثهم على البدء بتفعيل الاستفادة من الخدمات الاسكانية المقدمة لهم.
 وأشار إلى حرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ أوامر القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، حيث تعمل الهيئة على ترجمة القرارات السامية المتعلقة ببرامج الإسكان في الإمارة لتعزيز وتطوير البيئة السكنية لمواطني إمارة أبوظبي. وتقدم مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على توجيهاته الكريمة بصرف الحزمة الاسكانية الثانية لعام 2022 والتي شملت قروض بناء، صيانة وتوسعة، وهدم وإعادة بناء وقروض شراء مساكن جاهزة وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد باقي المستحقات.

المصدر: وام
محمد بن زايد
هيئة أبوظبي للإسكان
آخر الأخبار
محمد بن زايد في صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد
الإمارات
رئيس الدولة: المتفوقون الاستثمار الحقيقي للمستقبل
اليوم 01:47
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم
اليوم 01:47
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
اليوم 01:47
قافلة مساعدات إنسانية تعبر إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا
اليوم 01:47
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
الإمارات
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©