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مطارات دبي تستقبل أولى رحلات عودة الحجاج
مطارات دبي تستقبل أولى رحلات عودة الحجاج
12 يوليو 2022 17:36

سامي عبد الرؤوف (دبي)

استقبلت مطارات دبي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات عودة حجاج دولة الإمارات العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك فريضة الحج، حيث وصلت أول رحلة للحجاج عبر مطار دبي الدولي المبنى -1، عن طريق طيران فلاي ناس في تمام الساعة 11:10 صباحا، بإجمالي 4 رحلات جوية، 2 لخطوط الطيران السعودي و2 رحلات لطيران فلاي ناس، بإجمالي 945 حاجا.

وتتواصل اليوم رحلات الحجيج العائدين، بواقع 3 رحلات: 1 رحلة، لكل من طيران الإمارات، الطيران السعودي، فلاي دبي، بإجمالي 269 حاجا، بينما يتم وصول بقية الحجاج يوم الخميس.

وأعلنت الإدارة العامة لإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن وصول اليوم الثلاثاء إلى مطار دبي الدولي مبنى رقم 1 أول دفعة من حجاج الدولة على متن "طيران الإمارات"، وتتبعها أفواج أخرى غدا، بواسطة الناقل الوطني والخطوط الجوية السعودية.

وأكدت الإدارة، أنها أنهت استعداداتها، لعودة رحلات الحج القادمة من الأراضي المقدسة حيث وضعت خطة متكاملة لإنهاء إجراءات الوصول معلنة جاهزيتها لاستقبال الفوج الأول من حجاج بيت الله بحزمة إجراءات سلسة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم خلال عودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك وتقديم أرقى مستوى من الخدمات لهم والعمل على تيسير إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.

ووجه الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتدابير اللازمة وتوفير كل الإمكانات لتسهيل إجراءات الحجاج المسافرين بسرعة قياسية مشيدا بجهود مأموري جوازات إقامة دبي ومتابعتهم لملف الحجاج المدرج على قمة أجندة أعمال الإدارة.

وأشار إلى أن الفوج الأول من الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة اليوم الثلاثاء، وصل مطار دبي مبنى رقم 1 بعد أداء مناسك الحج، وسط حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها "إقامة دبي" لضمان رحلة عودة آمنه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المطار على أن تتبعها دفعات أخرى.

وأكد أن إقامة دبي دشنت الحلول الذكية مثل البوابات والممرات الذكية وتسخير الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام بغية توفير بيئة ذكية متكاملة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتعامل مع التزايد المستمر لأعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، تحديدا في مواسم الذروة التي تشهد ازدحاماً كبيراً مثل الحج والإجازات وفترة الأعياد بما يعزز المكانة التنافسية لمطار دبي في تقديم تجربة سفر مميزة تتسم بالخطوات الاستباقية وبالمرونة والابتكار في الأدوات.

ووجه الفريق المري، تقديره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات ولحكومة دبي على دعمها المتواصل لملف حجاج الدولة واهتمامها الكبير ومتابعتها الدائمة لأحوال الحجاج على مدار الساعة وتوفير كل أوجه الدعم لهم.

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