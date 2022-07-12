الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:51 والمد الثاني عند الساعة 00:19 والجزر الأول عند الساعة 17:53 والجزر الثاني عند الساعة 08:02 بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:52 والمد الثاني عند الساعة 20:42 والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 03:36.