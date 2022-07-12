رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء "مكتب شؤون المواطنين والمجتمع"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم "مكتب شؤون المواطنين والمجتمع" في ديوان الرئاسة.

ونص المرسوم رقم 2 لسنة 2022 على أن ينشأ في ديوان الرئاسة مكتب يسمى "مكتب شؤون المواطنين والمجتمع " يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف ويتبع الوزير.

كما نص المرسوم على أن يكون المقر الرئيس للمكتب في إمارة أبوظبي ويجوز بقرار من الوزير إنشاء فروع له داخل الدولة أو خارجها. وحدد المرسوم الاختصاصات التي سيباشرها المكتب ومنها: دراسة وتطوير وإدارة ومتابعة وتنفيذ كل ما له صلة بشؤون المواطنين والمجتمع في الدولة مباشرة أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة المواضيع الاجتماعية والخدمية في نطاق اختصاصات المكتب بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بناء على توجيهات رئيس الدولة أو الوزير.. وإطلاق المشاريع والمبادرات والسياسات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز السلوكيات الإيجابية للمجتمع.

كما تشمل الاختصاصات.. مخاطبة الجهات الاتحادية والمحلية بشأن توجيهات رئيس الدولة فيما يتعلق بالمواطنين والمجتمع والتي تدخل ضمن اختصاصات المكتب وذلك وفق الآلية المعتمدة من الوزير ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة سيف علي سيف القبيسي مديراً لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بدرجة وكيل وزارة.