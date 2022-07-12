1.4 مليون مستفيد من أضاحي «الهلال» في 57 دولة

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع الأضاحي هذا العام في 57 دولة حول العالم، واستفاد منه مليونا و484 ألفا و432 شخصا في 4 قارات، ووسعت الهيئة نطاق المشروع مساهمة منها في الحد تداعيات نقص الغذاء وارتفاع أسعاره.

وباشرت الهيئة منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك ذبح الأضاحي وتوزيعها عبر مكاتبها الخارجية وسفارات الدولة في عدد من الدول وبالتعاون والتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في الدول الأخرى.

وحرصت الهيئة على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي هذا العام في جميع أنحاء العالم، وكثفت جهودها لزيادة ميزانية المشروع ليشمل أكبر قدر من الشرائح الضعيفة و الأسر المتعففة والشرائح الضعيفة، وتوفير احتياجاتها من لحوم الأضاحي، خاصة أن هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأضاحي في بعض الدول وتعذر على الكثير من الأسر محدودة الدخل توفير مستحقات الأضحية وإحياء سنة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لذلك أدركت الهيئة هذا الجانب وقامت بالنيابة عن هؤلاء الضعفاء بتوفير متطلباتهم من لحوم الأضاحي التي جاءت مطابقة للضوابط الشرعية تعظيما لشعيرة الأضحية وتحقيق مقاصدها التكافلية.

وتنفذ هيئة الهلال الأحمر سنويا مشروع الأضاحي خارج الدولة، في إطار استراتيجيتها الخاصة بمد جسور التعاون والعطاء مع كافة الشعوب الشقيقة والصديقة، وخصوصا تلك التي تعاني من وطأة الظروف وشظف العيش، وكالعادة وجدت أضاحي الهلال الأحمر طريقها للفقراء في أحيائهم النائية وللاجئين في مخيماتهم التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة و للمهجرين في أصقاع الدنيا، وتحرص الهيئة على تواجدها وسط هذه الفئات لتقديم يد العون والمساعدة لهم عبر برامجها الإنسانية وأنشطتها الإغاثية المستمرة وخاصة أيام الأعياد التي تسود فيها مظاهر الفرحة و السعادة حتى لا يشعروا بمرارة الحرمان دون غيرهم من الذين حباهم الله برغد العيش و نعمة الاستقرار.

وشمل مشروع أضاحي الهلال الأحمر 28 دولة في أفريقيا، تضمنت "موريتانيا، أوغندا، مصر، النيجر، إثيوبيا، بنين، جزر القمر، مالي، الصومال، بوركينافاسو، توجو، سيراليون، كينيا، ساحل العاج، المغرب، تشاد، غانا، غينيا كوناكري، جامبيا، السنغال، الرأس الأخضر، السودان، جنوب افريقيا، الجزائر، موزمبيق، رواندا، نيجيريا، وتنزانيا".

وفي آسيا شملت 16 دولة تضمنت، "باكستان، إندونيسيا، الهند، اليمن، قرغيزيا، العاق، طاجيكستان، الأردن، تايلاند، كمبوديا، بنجلاديش، سيريلانكا، سوريا، الفلبين، كازاخستان، والبحرين" وفي أوروبا شملت 11 دولة تضمنت "البوسنه والهرسك، البانيا، كوسوفو، الجبل الأسود، أرمينيا، جورجيا، صربيا، بلغاريا، روسيا البيضاء، تركيا وقبرص"، إلى جانب البرازيل وكولومبيا في أميركا الجنوبية.