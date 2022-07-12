وفاة سائق تجاوز الإشارة الحمراء بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

توفي شاب عربي سائق دراجة نارية برفقته صديقه، بعد تجاوزه الإشارة الحمراء عند تقاطع مسجد الشيخ زايد بأم القيوين، حيث اصطدمت دراجته بمركبة تسير في الاتجاه الآخر، يقودها شخص من الجنسية العربية.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق الدراجة النارية، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، وإصابة صديقه بإصابات بليغة، نقلا على أثرهما إلى مستشفى أم القيوين، ولم يتعرض سائق المركبة لأي إصابات تذكر.

وتحقق الجهات المختصة في ملابسات الحادث، وتدعو السائقين لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.