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حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي ينهون أداء مناسك الحج ويعودون غداً
حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي ينهون أداء مناسك الحج ويعودون غداً
12 يوليو 2022 14:35

 أنهى حجاج بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي اليوم جميع مناسك وشعائر الحج بسلام تام وبحمد من الله وفضله، وذلك بعد اكتمال المناسك وطواف الوداع وسط أجواء ومشاعر إيمانية فياضة تحفها ملائكة الرحمة والسكينة، راجين العفو والمغفرة والقبول من الله تعالى.
 وأكد مروان الشحي، رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، سلامة جميع حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي، وأنهم بخير وعافية وسيبدؤون العودة إلى أرض الوطن يوم غد عبر مطار دبي الدولي.
 ‏وأشاد بجهود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وبدعم واهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وتوفير كل سبل الراحة التي ساهمت في أداء الحجيج لمناسكهم بكل يسر وسلامة.
 ‏ كما ثمن الدور الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال توفير كل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن. جدير بالذكر أن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وضمت 70 حاجا من موظفي حكومة دبي وممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

المصدر: وام
الإمارات
حجاج بيت الله الحرام
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