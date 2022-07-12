بالفيديو.. شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الشائعات وجرائم النصب الهاتفي والإلكتروني

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خطورة انتشار الشائعات ونشر الأخبار المغلوطة ومن جرائم النصب الهاتفي والالكتروني التي شهدت تزايدًا عالميًا في الآونة الأخيرة.
وذكر الرائد مهندس سلطان أحمد الشريف مدير فرع الابتزاز الإلكتروني بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي في حديث لبرنامج "واعي" بقناة أبوظبي التلفزيونية أن جرائم النصب والاحتيال الالكتروني تواصل انتشارها وتتطور مع الزمن وهناك روابط الكترونية تدعي تقديم خدمات بأسعار رمزية ولكن للأسف تحتال على الناس بأخذ مبالغ فوق المتوقع بكثير وبالتالي يتم سرقة المال من البطاقة البنكية الائتمانية .
وأكد أهمية التأكد من الروابط المرسلة عبر الهاتف أو البريد الالكتروني هل هي صادرة من البنك أو جهات وهمية والتواصل مع البنك المختص قبل اتخاذ أي إجراء.
وأشار إلى أن الشائعات تنتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً من أشخاص يحاولون السبق في نشر أخبار لكنها ليست صادرة من جهات رسمية ومغلوطة وبالتالي يشاركون في نشر الشائعات ومن باب أولى وضع مصلحة الوطن على حساب مصلحتهم الشخصية.
وأوضح أن الجهل بالقانون لايعفي مرتكبي الشائعات من العقوبة وكل من ينشر شيئاً مخالفاً فهو محاسب أمام القانون. داعياً الجمهور إلى التواصل مع خدمة أمان على الهاتف 8002626 للإبلاغ عن مرتكبي الشائعات.