رئيس «الشؤون الإسلامية» يلتقي وزير الحج السعودي

الرياض (الاتحاد)

التقى الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وذلك في مكتبه بمشعر منى.

وثمن الكعبي الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وما تقدمه من خدمات متميزة لضيوف الرحمن، والسهر على راحة الحجاج والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة، معبرا عن تقديره للدور الذي الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة.

وأشاد الكعبي بالتعاون المثمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات والذي يعكس الروابط القوية بين البلدين الشقيقين.