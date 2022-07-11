في عهد خليفة.. الحرف التراثية أصالة واستدامة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بفضل جهوده وإيمانه الراسخ بأهمية حفظ الحرف الإماراتية التقليدية الأصيلة ورؤيته الثاقبة لاستدامتها ونقلها للأجيال القادمة، قام المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» بجهود جبارة لحماية الحرف التراثية من الاندثار ونقلها للعالمية، عبر وسائل عدة، منها تنظيم المهرجانات التراثية، وتأسيس المنصات والمؤسسات والأكاديميات لترسيخ هذه الحرف، وضمان استمراريتها، مما جعل العديد من عناصر التراث الإماراتي الأصيل تتربع على قائمة «اليونسكو» كـ«تراث» إنساني عالمي.

حرصه «رحمه الله» على دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات التراثية، والتي تعد وسيلة مهمة لتعليم الأجيال وصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، وتعتبر رصيداً حضارياً وإنسانياً أمام العالم، جعل ترسيخ هذا التراث ومد الجسور بين الماضي والحاضر ونقل هذه الخبرات لهذه الأجيال يتم عبر تأسيس أكاديميات ومدارس ومنصات لتعليم الحرف وحفظها من الاندثار، ناهيك عن تنظيم ورش تعليمية عدة، خاصة بالحرف، للأطفال والشباب، من أجل نقلها للعالمية وإدماج مفرداتها في الأدوات العصرية ومختلف الفنون.

تزخر المهرجانات ومختلف الفعاليات بقصص وصور اجتماعية عاشها الناس قديماً في الإمارات، ومشاهد تستدعي الوقوف عند الماضي العريق وما تخلله من عادات وتقاليد وطقوس رافقت تعب الأجداد في مساعيهم للتنمية، عناصر تأخذ الزوار إلى قصص قديمة ارتبطت بالبحر والبر والجبل والصحراء تعكس ما عاشه الناس من تحديات جلب الرزق، وتؤرخ لقصص الأجداد وكفاحهم عبر مجموعة من المشاهد الحية بكثيرٍ من التشويق ضمن أجواء متفردة، حيث يختبر زوار هذه الفعاليات والأنشطة الكثيرة والتي تنظم على مدار السنة، دفء الأجواء التي سادت في السابق المجتمع المحلي، مع تجسيد للأسواق المزدحمة واللقاءات الاجتماعية التقليدية قديماً، كما يستمتعون بسماع قصص المغامرات، ويتعرفون على المهارات التي اشتهر بها الحرفيون في ذاك الزمن، حيث تأتي هذه الفعاليات لتنسج شباكاً كالتي حاكها أسلافنا وتجمع حاضرنا بماضينا الأصيل، حيث يحيي الصناع وعبر مختلف الحرف والفنون المرتبطة به صوراً من الماضي، ليبقى حياً ومستداماً ويعيش لبقية الأجيال عبر مجموعة من الأفكار، حيث إن الفعاليات من هذا النوع تحفز الشباب وتجعلهم يفكرون في طريقة استمرارية هذا التراث والتفاعل معه، إلى جانب التفكير في الأدوات المستعملة قديماً والتي استمدها الأجداد من الطبيعة، بحيث كانت كلها مستدامة وغير ضارة بالبيئة، مثل صناعة القراقير من سعف النخيل، وصناعة الشاش، والحبال والسدو والخوص وسواها من الحرف والفنون، حيث أوجد الأجداد أساليب للعيش بطرق إبداعية.

حنين إلى الماضي

تستحضر الفعاليات والأحداث التي تُقام في جميع ربوع الدولة من أجل إحياء وترسيخ التراث والحرف التقليدية الأصيلة كل عناصر التأثير، وعبر الروائح والأصوات والمشاهد الحية توقظ هذه الفعاليات الحنين إلى الماضي، وهذا يعطي نوعاً من الإلهام للشباب، مما سيحرضهم على بناء مشاريع مستوحاة من التراث الأصيل، وهذا يتجسد في مجموعة من المشاريع الشبابية في مختلف المهرجانات، مثل الأدوات والملابس وفنون الأداء، حيث تحيي هذه المشاريع الحرف القديمة ومسمياتها وتضمن استمرارها في المستقبل للأجيال القادمة، كما شكلت هذه الفعاليات أرضية قوية للبحث، عبر عمل متكامل لتسجيل الحرف وتوثيق كل حرفة وتسجيل القديمة منها، بحيث تختلف صيغة برامج إحياء فنون الأداء عن تلك المتعلقة بالحرف التراثية، مع توثيق هذه المهن، وتأسيس أرضية لها، في ظل مهرجانات تُعد منصة لتجميع المعلومات بأدق تفاصيلها لعروض هذه الحرف، بالإضافة لتنظيم ورش لها لتعليم الأطفال والشباب.

«سجل أبوظبي للحرفيين»

يعتبر «سجل أبوظبي للحرفيين» أحد سياسات الثقافية التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لصون التراث واستدامة ممارسته من خلال حصر ممارسي الحرف والصناعات التقليدية، وتوزيعهم الجغرافي وإسهاماتهم في المحافظة على المنتجات التقليدية وطرق دعمهم لتطوير هذه المنتجات واستمرارية ممارستها، إضافة لتعزيز مكانة المنتجات التقليدية في الناتج الوطني وبينات أخرى تسهم في تحقيق أهداف هذا السجل وغاياته، ومن أهداف هذه السياسة: زيادة أعداد ممارسي الحرف والصناعات التقليدية في أبوظبي، لاسيما فئة الشباب وتطوير المنتج التقليدي، بحيث يضاهي المنتجات العالمية ذات الصلة، دعم ممارسي الحرف والصناعات التقليدية، زيادة دخل الحرفيين والأسر المنتجة، تعزيز الدخل الوطني من خلال عائدات المنتجات التقليدية، الإسهام في تعزيز الهوية الوطنية المرتبطة بالتراث، وضع الخطط المستقبلية والمبادرات التي تسهم في النهوض بالحرف التقليدية والمنتج التقليدي، كما ستعد هذه المنصة مسحاً ميدانياً لممارسي الحرف والصناعات التقليدية في إمارة أبوظبي، وإدراج ممارسي كل حرفة ضمن قاعدة بينات خاصة بالسجل، وتوفير فرص التدريب لهم.

بيت الحرفيين

يعتبر «بيت الحرفيين» أحد المنصات التي تحتفي بالحرف التراثية الأصيلة، وتعمل على استدامتها في قلب العاصمة أبوظبي، وفق مقاربة مبتكرة تعيد اكتشاف المفردات التراثية بطريقة مختلفة، ضمن المنطقة الثقافية في قصر الحصن، والذي يحتضن أعمالاً تعكس تنوّع البيئات الإماراتية وغناها، ويظهر أدوات تراثية رافقت السكان طوال حياتهم، ويضم معارض لمبدعين شباب تدلّ على التكامل بين الماضي والحاضر، ومكوّنات ساهمت في إثراء فضاء متنوّع يشكّل جذباً ثقافياً وسياحياً، وضمن المعرض الدائم لـ«بيت الحرفيين» يعمل على توثيق التاريخ والثقافة المحلية بطرق جديدة ومشوّقة وجذابة، ويتيح فرصة الاطلاع على المنتجات التقليدية، والتعرف إلى الفن المعاصر لفنانين إماراتيين ناشئين يقدمون أعمالاً حديثة مستوحاة من الحرف التقليدية.

براعة ومهارة

بفعل ذكاء الإماراتيين قديماً، طوعوا الطبيعة، واتخذوا من مواردها المتوفّرة في البيئة المحيطة بهم مواد لصنع منتجات يدويّة لتلبية احتياجاتهم، فإنتاج مثل هذه الحرف يعتبر من الدعامات الأساسية للاقتصاد، من خلال الاستخدام الإبداعي للوسائل المتاحة، والذي يكتمل مع الفهم العميق للروح الجماعية، حيث إن المعارض والفعاليات تشكل فرصة للاحتفاء ببراعة ومهارة رجال ونساء الإمارات وبحكمتهم وخبراتهم التي ساهمت في إبداع مجموعة حرف استُخدم في صنعها الكثير من المواد الموجودة في شجرة النخيل وفي البيئة الطبيعية، بوساطة تقنيات أثرت التراث الثقافي المستمر حتى اليوم، كما أن مثل هذه الفعاليات الكثيرة والغنية بالعناصر التراثية والحرف التقليدية الأصيلة تتيح الفرصة لمقابلة الحرفيين ومشاهدتهم وهم يقومون بصنع الحرف اليدويّة، وتعلّم تقنياتها مباشرة منهم.

نافذة على إبداعات الأوّلين

يأخذ «بيت الحرفيين» بهندسته المعمارية وديكوراته الفريدة التي تتماهى مع محيطه التاريخي في العاصمة، الزوار في رحلة عبر عروض حيّة تجسّد العلاقة المتداخلة بين الأمس واليوم، وتعكس الجزء الأصيل الذي ظلّ يشكل تمازجاً وجدانياً بين الإماراتيين بمختلف مكوّناتهم، وفي حفاظهم على الموروث كفن ينبثق من طبيعة حياتهم الاجتماعية، ويشكّل نافذة على إبداعات الأوّلين الذين طوّعوا الطبيعة وجعلوها في خدمتهم، ومع تطوّر المدن، ظلّت هذه الحرف مستمرّة من الأجداد إلى الآباء والأبناء.

منصات حرفية

المعرض الدائم في «بيت الحرفيين» يضم منصات عدة، منها «بيت القهوة»، «الخوص»، «التلّي»، و«السدو»، إلى جانب زوايا متخصصة لورش العمل وركن الهدايا، حيث يُعد «بيت القهوة» تجربة ثقافية تحاكي طقوس تحضير القهوة العربية وتقديمها للضيوف، كجزء من التقاليد وتعبير عن كرم الضيافة الذي توارثته الأجيال على مدى قرون طويلة، كما ترمز إلى قوة الروابط الاجتماعية والثقافية في المجتمع، بحيث يتم إعادة تقليد بعض الحرف إلى ما كانت عليه من حيث ممارستها، مثل حرفة السدو التي كانت النساء يعملن عليها بشكل جماعي عبر حرفيات متمكنات، الأمر الذي يعكس أمام الزوار الطابع الاجتماعي للحرف، وكيف كانت تُصنع في المجالس والليوان والبيوت الشعبية، حيث تنسج الحكايات ويُتداول الشِعر.