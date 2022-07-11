قطاع الإسكان في أبوظبي.. رفاه لأبناء الوطن وأسرهم

هالة الخياط (أبوظبي)

يحظى قطاع الإسكان في إمارة أبوظبي برعاية كبيرة، ومتابعة حثيثة ومستمرة من القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، ما كان له الأثر الإيجابي في تطور هذا القطاع، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين ورفاه لأبناء الوطن وأسرهم.

وتوجه معالي فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بالشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على التوجيهات السامية، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بصرف حزمة المنافع الإسكانية الثانية لعام 2022، للمواطنين في أبوظبي، والتي شملت توزيع مساكن، وصرف قروض سكنية، وإعفاءات من سداد مستحقات القروض، لتشمل بذلك أكثر من 1100 مستفيد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.5 مليار درهم إماراتي.

وقال: «تُضاعف الأوامر الكريمة لقيادتنا الرشيدة من فرحة المواطنين وأسرهم، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وتؤكد على حرصها واهتمامها برفاه الأسرة الإماراتية وسعادة المواطنين وراحتهم، باعتبارهم أولوية قصوى».

وأكد معالي الأحبابي حرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ توجيهات رؤية قيادتنا التي تهدف إلى تطوير منظومة إسكان عصرية ومستدامة، وبناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة، ضمن بيئة آمنة تتسم بالاستقرار وتعزيز إمكانيات جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال توفير المسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية وتمكين قدراتها لبناء أجيال المستقبل.

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مشاريع مرتقبة

وتشهد إمارة أبوظبي خلال العامين المقبلين الإعلان عن مشاريع إسكانية للمواطنين، وفق خطة لسد فجوة الطلب المتزايد على الأراضي السكنية والمساكن للمواطنين.

وتأتي مشاريع إسكان المواطنين ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يؤكد دائماً أن السكن يعتبر من الأساسيات المهمة التي تتطلبها الحياة المستقرة للمواطنين، وبما يرفع عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ويمكنهم من المضي قدماً في عملية بناء الوطن وتقدمه وريادته.

وتنفذ هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة مشاريع إسكانية جديدة، سعياً لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين من خلال تغطية احتياجاتهم لمساكن بمعايير عالية ضمن مجتمعات عمرانية حديثة.

وهذه المشاريع تندرج ضمن حزم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الذي تم إطلاقه سابقاً بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لدفع عجلة التنمية في الإمارة وتعزيز سعادة المواطنين.

وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وبناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج.

وتراعي آلية توزيع القروض التي تتبعها هيئة أبوظبي للإسكان، الربط مع مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية، وذلك بهدف بناء مجتمعات سكنية متكاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال توفير المسكن الملائم.

مشاريع مرتقبة

ومن مشاريع إسكان المواطنين المرتقب إنجازها، مشروع شمال بني ياس، والذي يشمل في مرحلته الأولى 1365مسكناً، ومتوقع إنجازه خلال الربع الأول من 2024.

ويعزز مشروع شمال بني ياس السكني جهود القيادة الرشيدة في توفير مجتمعات سكنية مترابطة ومتنوعة مستدامة للأسرة الإماراتية، وبما يتماشى مع أهداف خطة أبوظبي في توفير المسكن الملائم. ويعتبر مشروع شمال بني ياس السكني من مشاريع إسكان المواطنين الكبيرة، ويطابق المشروع معايير دليل المجتمعات السكنية الصادر من «الهيئة». ويتضمن مشروع الوثبة 347 مسكناً، ومساحة البناء تبلغ 510 أمتار مربعة، وبدأت الهيئة بالتعاون مع شركائها المعنيين بتنفيذ المشروع في أغسطس 2021، ومتوقع إنجازه مع نهاية 2023. ومن المتوقع أن يتم تسليم مشروع الساد السكني في مدينة العين مع نهاية العام الحالي، والذي يهدف إلى توفير فريج إماراتي متكامل يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية بحسب أفضل المعايير في التصميم والتنفيذ بما يتناسب مع اشتراطات السلامة وحصوله على نظام اللؤلؤتين.

استمرار لنهج الخير

من جانبها، أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي مكرمة سامية من القيادة الرشيدة لمواطنيها جعلت العيد عيدين تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك وأدخلت البهجة والفرحة على قلوب أبناء وبنات الوطن.

وقالت: إن توجيهات القيادة الرشيدة بدعم المواطنين تأتي استمراراً لنهج الخير والعطاء المتأصل في مجتمع الإمارات والذي يضع المواطن على رأس أولويات واستراتيجيات القيادة والدولة والذي من شأنه أن يحقق الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري والسعادة على أبناء الوطن. وأضافت: أن توقيت الإعلان عن حزمة المنافع السكنية يحمل دلالات مهمة تجسد حرص القيادة الرشيدة على استدامة العطاء، وإسعاد شعبها في جمع الأوقات لتقدم نموذجاً استثنائياً في علاقة القيادة بشعبها ومشاعر الحب والاعتزاز بهذه العلاقة التي تعكس أسمى قيم الولاء والانتماء والفخر بقيادة جبلت على الخير وحب مواطنيه.