مواطنون يشيدون بحزمة المنافع السكنية الجديدة: عطاء دائم ومتجدد

محمد البلوشي (العين)

أشاد مواطنون بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، يستفيد من هذه الحزمة أكثر من 1.100 مواطن ومواطنة في الإمارة، مؤكدين أن القرار يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين ودعم سبل العيش الكريم، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لأبناء الشعب.

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وقال مفلح عايض الأحبابي: «ليس غريباً على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، توفير كل ما من شأنه تحقيق الفرحة والسعادة والطمأنينة إلى قلوب أبنائه. وأضاف الأحبابي: إن توزيع المساكن على المواطنين المستحقين يعد امتداداً للعطاء الدائم والمتجدد من قبل قيادتنا الرشيدة، ويعكس الحرص على توفير العيش الرغيد لكل مواطن ومواطنة، ورؤيتها في تعزيز التلاحم المجتمعي وتأمين الاستقرار الاجتماعي.

وأكد سالم بن لوتيه العامري أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وضعت المواطن أولوية وهو الأمر الذي يصب في رفاهيته، والتي تعمل على تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز التنمية المجتمعية.

وأشار إلى أن الإنجازات العظيمة تأتي دائما من الحكومات العظيمة التي يتولاها رجال عظام، يعرفون قدر شعوبهم، ويحققون آمالهم وطموحاتهم، لافتاً إلى أن الخطط التي وضعتها الإمارة في الإسكان وتوزيع الأراضي في الفترة الماضية نجحت في استيعاب أعداد كبيرة، وخير شاهد على ذلك تلك المدن التي شيدت ومن بينها مساكن عين فايضة وجبل حفيت، وغيرهما من المناطق السكنية في مدينة أبوظبي ومدينة العين والظفرة.

وأشاد صقر بن سيف المحيربي بالتوجيهات، معتبرا أنها جزء من سلسلة القرارات التي تدفع بالتنمية الاقتصادية والتي تعتبر ركيزة أساسية للمواطن، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة أعطت قضية إسكان المواطنين أولوية قصوى متمثلة في توزيع المساكن والأراضي وقروض البناء وتوفير البنية التحتية في كل المناطق الجديدة، وتوفير السكن أمر في غاية الأهمية فهو يحافظ على الاستقرار الأسري ويدعم المواطنين بشكل مباشر، حيث أصبحت جميع الأسر المواطنة في الإمارة تتطلع إلى السكن في المدن الجديدة، والمجمعات السكنية الجديدة.

وعبر الدكتور أحمد محمد بالحطم العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي الأسبق عن سعادته بمناسبة المكرمة الكبيرة والتي تجسد اهتمام سموه بتوفير الحياة الرغيدة والكريمة لشعب الإمارات والمحافظة على المكانة المرموقة التي وصل إليها شعب الإمارات.

وقال بدر سليمان الظاهري: إن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» بتوفير مساكن وأراضٍ سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، تأتي حرصاً من القيادة الرشيد التي لا تدخر جهداً من أجل توفير الرفاهية، والمسكن الآمن المستقر، والتخفيف على المواطنين من أعباء الحياة لدفعهم لمزيد من الإنتاج والعمل من أجل رفعة الوطن.

أما علي سليمان العيسائي، قال: «إن القيادة الرشيدة دائماً تفكر في هموم المواطنين، وتضع الحلول، وتصدر القرارات، التي تعبر عن تطلعات الشعب، وهي تقرأ المستقبل واحتياجات المواطنين على مختلف الصعد».

وأضاف مبارك محسن أحمد البريكي: «المبادرة ليست غريبة على أبناء القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد لمسنا حرصه على أبنائه المواطنين وجهوده المضنية لتوفير المسكن الملائم للمواطن، وحالياً يكمل مسيرته العطرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمبادرات على أرض الواقع يجني ثمارها أبناء الوطن.