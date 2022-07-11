فعاليات الظفرة تشيد بحزمة المنافع السكنية الجديدة: العيد عيدان

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أشادت فعاليات مجتمعية في منطقة الظفرة بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة 1.5 مليار درهم، يستفيد منها أكثر من 1.100 مواطن ومواطنة في الإمارة والتي تشمل صرف قروض سكنية وأراضٍ سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

وأكد الأهالي أن المكرمة ضاعفت فرحة العيد للمستفيدين وجعلت العيد عيدين وهو ما ليس بجديد على قيادتنا الرشيدة فمكرماتها متصلة في تقديم كل ما يسعد المواطن ويحقق النماء والرخاء للوطن.

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ويشير محسن العامري مدير مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» في منطقة الظفرة إلى أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، والتي يستفيد منها أكثر من 1.100 مواطن ومواطنة في الإمارة ليست بجديدة على سموه فجميع أبناء الإمارات اعتادوا على مكارم سموه المتواصلة والتي تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الأمن والأمان والرخاء للمواطن، موضحاً أن قرار سموه سيسهم في رسم البسمة والسعادة على وجوه 1100 أسرة من مختلف أنحاء إمارة أبوظبي وستساهم في تحقيق الاستقرار الأسري الذي ينشده الجميع وذلك من خلال الاستفادة من حزمة المنافع السكنية المتعددة التي تشمل صرف قروض سكنية وأراضٍ سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

ويرى أحمد خميس المزروعي من أهالي الظفرة أن توفير المساكن من الأولويات التي يحرص عليها أي مواطن كونها مصدراً رئيساً للاستقرار الاجتماعي والنفسي وهو ما تضعه القيادة الرشيدة نصب أعينها ويعكس ذلك كافة القرارات التي تلامس احتياجات المواطنين وتسهم في توفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً أن توفير المسكن الملائم للمواطن سيسهم في تعزيز الترابط الأسري والتنمية الاجتماعية، موضحاً أن اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن جعله أكثر سعادة واستقراراً بين أفراد أسرته والدافع القوي لبذل مزيد من العطاء والجد والاجتهاد لخدمة وطننا الغالي. وأكد يوسف سعيد الحمادي أن هذه المكرمة تأتي استمراراً لنهج صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» الهادف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الأسري والعيش الكريم لكل المواطنين وتعزيز التلاحم المجتمعي بينهم وضمان مستقبل أفضل للأجيال من خلال الاهتمام بتلبية احتياجات المواطن وتلبيتها.

وتوجه حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتوفير كافة متطلبات المواطنين واحتياجاتهم والبحث عن كل ما من شأنه الارتقاء بالمواطن وتوفير كافة متطلبات العيش الرغيد له. وأضاف المنصوري أن مكرمة سموه ضاعفت فرحة العيد على المواطنين حيث سهلت وساعدت الكثير من الأسر ورسمت البسمة والسعادة عليهم خلال العيد. ويؤكد حمد المنصوري أن توفير المسكن المناسب والملائم هو أكثر ما يشغل بال أي شخص وما أن يتوفر له ذلك حتى يشعر بالراحة والاستقرار والسكنية لذا تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير المساكن المناسبة للمواطنين من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم وهو ما يعكس مدى حرصها على إسعاد شعبها وتحقيق احتياجاته ومتطلباته.

وأشار محمد سهيل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مصنع ليوا للتمور، إلى أن هذه المكرمة تضاف إلى سجل المكارم المتصلة من قيادتنا، وأياديها البيضاء التي تحرص على توفير مقومات العيش الكريم، وتلبية احتياجات المواطنين منذ عهد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأكمل مسيرة البذل والعطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي دليل على متابعة سموه لأحوال المواطنين والحرص على توفير سبل العيش الكريمة لكل مواطن.

وبين المزروعي أن مكارم وعطايا قيادتنا الرشيدة متصلة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن وتحقيق الرخاء والاستقرار الأسري والعائلي له.