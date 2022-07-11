مركز نظم المعلومات الجغرافية في الفجيرة لـ«الاتحاد»: إنشاء بنية تحتية للبيانات المكانية إلكترونياً

فهد بوهندي (الفجيرة)

عرض الدكتور أحمد المرشدي مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في إمارة الفجيرة لـ«الاتحاد» أهم المشاريع التي يعمل المركز حالياً عليها، وهي تحديث خريطة الأساس لإمارة الفجيرة وجاري العمل على مشروع إنشاء بنية تحتية للبيانات المكانية بالتعاون مع حكومة الفجيرة الإلكترونية، وبلدية الفجيرة وبلدية دبا ومركز الفجيرة للإحصاء في المرحلة الأولى للمشروع. وقال بأن العمل في المرحلة الثانية سيتم مع المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية الأخرى لربطها إلكترونياً في عملية تبادل البيانات وتحديثها تلقائياً حسب أفضل الممارسات العالمية.

كما تحدث الدكتور المرشدي عن أبرز المشاريع الجاري العمل عليها في إمارة الفجيرة، وهو مشروع «موقعي» وهو نظام للعنونة والإرشاد المكاني من خلال فريق برئاسة مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، وعضوية بلدية الفجيرة وبلدية دبا ولجنة شؤون الأراضي السكنية في دبا ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق والقيادة العامة لشرطة الفجيرة والدفاع المدني بالفجيرة وبالتعاون مع دائرة الأشغال والزراعة في إمارة الفجيرة. ويعمل مشروع «موقعي» على تأسيس نظام عنونة بمعايير دولية وتشمل ترقيم المباني وتسمية وترقيم الطرق وتصنيفها وكذلك إنشاء رمز بريدي لجميع المناطق في إمارة الفجيرة.

وأوضح مدير مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية بأن المشروع يهدف لرفع معايير جودة الحياة في الإمارة ويرتقي بفرص التنمية المستدامة التي تحقق رؤية حكومة الفجيرة التنموية والتطويرية، وسوف يحدث نظام العنونة والإرشاد المكاني تطوراً ملموساً في تعزيز ورفع مستوى الخدمات في الإمارة، كما سيساهم في إنعاش قطاع السياحة ونمو التجارة الإلكترونية وتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ والحوادث وسهولة جمع المعلومات الإحصائية ومعلومات الخدمات العامة، ومواكبة التغيرات والنمو العمراني في الدولة إلى جانب تقليص مدة التنقل والحفاظ على البيئة.

الضوابط الفنية

تم إنشاء مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ليكون المصدر الرسمي الوحيد في إمارة الفجيرة للمعلومات الجغرافية والمساحية. ويهدف المركز إلى جمع البيانات والمعلومات الجغرافية الأساسية والتفصيلية الرقمية منها والوصفية للإمارة بالتعاون والاتفاق مع مختلف الدوائر المحلية والهيئات الاتحادية والمؤسسات العامة والشركات العاملة في الدولة، ومن مهام المركز وضع الضوابط الفنية المنظمة لعلاقته مع الجهات وكذلك وضع التشريعات الخاصة بتبادل البيانات. كما يهدف المركز الى توفير البيانات والمعلومات الجغرافية لأي جهة حكومية ترغب في الاستفادة منها ويشمل ذلك البيانات الرقمية والوصفية.