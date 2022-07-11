«السلامة الغذائية»: إنجاز 6 آلاف عملية بيطرية في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 6 آلاف عملية جراحية عبر المستشفيات والعيادات البيطرية التابعة لها في منطقة الظفرة خلال العام الماضي 2021، ضمن جهود الهيئة لتوفير خدمات علاجية متميزة في منطقة الظفرة من خلال مخطط لتطوير المنشآت البيطرية.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مخطط إعادة تأهيل المنشات البيطرية التابعة لها في جميع مدن المنطقة، وذلك من خلال تجهيز البنية التحتية العلاجية المناسبة، وكذلك توفير الكوادر العلاجية البيطرية ذات الإمكانيات العلمية والعملية واستحداث الأجهزة والمعدات ذات المواصفات العالمية، وتطبيق أعلى معايير الأمن الحيوي والحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين وتوفير أفضل الخدمات العلاجية البيطرية في كل من مدن زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا.

وكشفت إحصائيات العيادات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن تقديم خدمة العلاج لأكثر من 139 ألفاً و19 حالة علاجية، تم التعامل معها على اختلاف أنواعها في منطقة الظفرة خلال العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على الارتقاء بقطاع الإنتاج الحيواني، باعتباره رافداً مهماً للأمن الغذائي بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي وترسيخ منظومة الأمن الغذائي والحيوي في الإمارة، وتسعى الهيئة إلى تمكين المربين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني على الصعيدين التجاري والخاص بهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية والارتقاء بعملية التربية ورفع كفاءة الإنتاج وتعظيم مساهمة المنتجات الحيوانية في الاستهلاك المحلي.

وحثت الهيئة مربي الثروة الحيوانية على الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها لتنمية الثروة الحيوانية في عزبهم ومزارعهم، حيث يتم تقديم خدمات فحص وعلاج الحيوانات وفحص الحمل وتقييم خصوبة الذكور وإجراء تحليل مخبري، بالإضافة إلى برامج التحصين وخدمات رش الحيوانات بالمبيدات الحشرية لمكافحة الطفيليات، حيث تتوفر هذه الخدمات وغيرها من خلال المستشفيات والعيادات البيطرية التابعة للهيئة والموزعة على مختلف مناطق إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الزيارات التي تقوم بها الفرق البيطرية للعزب والمزارع لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وتحقيق استدامة قطاع الثروة الحيوانية.