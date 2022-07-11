الثلاثاء 12 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
المراكز التجارية في الظفرة تجذب الأهالي والزوار
أرشيفية
12 يوليو 2022 01:08

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت المراكز التجارية وملاهي المناطق المغلقة في منطقة الظفرة إقبالاً كبيراً من الزوار والأهالي في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مع تراجع مرتادي الحدائق والمتنزهات بسبب حرارة الطقس، وفضلت أغلب الأسر الأماكن المغلقة المكيفة على الأماكن المفتوحة.
وحرصت المراكز التجارية على وضع برامج ترفيهية جاذبة للأسر والعائلات وخاصة الأطفال لإضفاء مزيد من المتعة والبهجة لدى زيارتها مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال التأكيد على ارتداء الكمامة والمرور الأخضر والفحص الحراري للزوار مع وضع المعقمات والكمامات في المداخل لضمان التزام الجميع، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مع الحفاظ على الأمن والسلامة. يقول خالد نجاتي (زائر): إن عيد الأضحى هذا العام جاء خلال وقت يصعب معه الخروج للمتنزهات والحدائق والاحتفال بجلسات الشواء التي كنا نقوم بها في السابق، وذلك بسبب حرارة الطقس والرطوبة، لذلك فضلت الذهاب مع الأسرة إلى أحد المراكز التجارية المغلقة خاصة التي تضم مناطق ترفيهية وألعاب للأطفال حتى يستمتع الجميع بقضاء أوقات ممتعة.
وتشير ميرة المنصوري (زائرة) إلى أنها انشغلت خلال اليوم الأول والثاني من العيد ولم تتمكن من الخروج مع أطفالها، لذلك قررت قضاء اليوم الثالث من المناسبة في المراكز الترفيهية حتى يستمتع الأطفال بما تقدمه من ألعاب وبرامج تم تقديمها خلال عيد الأضحى، سواء كانت مسابقات ترفيهية أو رسم على الوجه أو غيرها من البرامج والأنشطة التي استمتع بها الأطفال داخل تلك المراكز التي أصبحت الخيار الأبرز لأغلب الأسر بسبب الطقس الحار.
في الوقت ذاته شهدت الحدائق العامة وحدائق الحارات المنتشرة في كافة مدن منطقة الظفرة إقبالاً محدوداً من الأسر والأفراد التي توافدت بأعداد محدودة خلال الفترات المسائية بسبب الطقس الحار وارتفاع الرطوبة التي حرمت الكثير من الخروج للأماكن العامة المفتوحة والاستمتاع بالعيد فيها.

المراكز التجارية
الإمارات
الظفرة
عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى
آخر الأخبار
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
الرياضي
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
اليوم 14:00
حمدان بن محمد
الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم
اليوم 13:56
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
الرياضي
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
اليوم 13:55
وفاة مؤلف موسيقى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة
دنيا
وفاة مؤلف موسيقى أفلام جيمس بوند الشهيرة
اليوم 13:52
جاريث بيل: الدوري الأميركي ليس محطة الاعتزال
الرياضي
جاريث بيل: الدوري الأميركي ليس محطة الاعتزال
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©