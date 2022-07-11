شواطئ رأس الخيمة.. هدوء المكان وجمال المنظر

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن شواطئ رأس الخيمة تتميز بهدوء المكان وجمال المنظر الذي يعيد إلى الفرد راحة البال وصفاء النفس دون الشعور بالملل؛ لذا من الواجب الحفاظ عليها، مشيراً إلى أهمية التزام الجمهور بالحفاظ على الطبيعة والحياة الفطرية، بحيث نكفل للجمهور من الأسر والعائلات التمتع بهذه المناظر الخلابة على الشواطئ دون الإضرار بها.

وناشد الحمادي الجمهور الحفاظ على نظافة المكان، وعدم إهمال القوانين الواجب اتباعها، خاصة أن الدائرة خصصت في تلك الأماكن دوريات «راقب» لمتابعة المخالفين للقوانين وغير المهتمين بها، منوهاً أن دائرة الخدمات العامه برأس الخيمة، ممثلة بدوريات راقب خلال ستة أشهر، حررت 992 مخالفة بيئية مرتبطة بالشواء على الأرض مباشرة.

وأوضح أن مخالفة الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها تعد من أبرز المخالفات التي تندرج ضمن البند رقم (31) والتي بلغ عددها 992 مخالفة متعلقة بإشعال النيران، وأشار إلى أن مخالفة إشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أومتحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك، يعتبر من الأمور المخالفة للقانون وذلك لإضراره بالطبيعة.

وفي وقت سابق أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة خدمة توفير «مراقبين» في الشواطئ العامة، حفاظاً على الأرواح وتعزيزاً لمعايير السلامة العامة في السواحل، والابتعاد من تكرار حوادث الغرق، والتي أسفر بعضها عن خسائر مؤلمة في الأرواح، حيث قامت الدائرة بتشغيل «مراقبي الشواطئ» في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، الماضي في 4 شواطئ عامة وحيوية، التي تشهد إقبالاً واسعاً من قبل الأهالي والزوار والسياح، وهي شواطئ الرمس، ومعيريض، والفلامنجو، وكورنيش رأس الخيمة القديم (دهان).