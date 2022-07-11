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«نقض أبوظبي»: ثبوت صحة ونفاذ عقد بيع مزرعة
«نقض أبوظبي»: ثبوت صحة ونفاذ عقد بيع مزرعة
12 يوليو 2022 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في نزاع حول بيع وشراء مزرعة، برفض طلب الشاكي، وذلك لثبوت صحة ونفاذ العقد مثار النزاع ورفض دعوى الشاكي كما أن البائع استلم ثمنا نقديا تم سداده بالكامل من قبل المشتري الذي تسلم المزرعة المبيعة وحازها نفاذاً لهذا العقد، وهو ما تعزز بتقرير الخبرة الذي أثبت تعاقد الطرفين على ذلك وتسلُم الشاكي قيمة وثمن المزرعة، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكي (بائع) قد أقام دعوى قضائية ضد مشتري، مطالبا إياه بإعادة ملكية المزرعة، نظرا لعدم استلامه ثمن قيمة البيع، وأن العقد مثار النزاع ليس صحيحا بين الطرفين والتي كانت معه الدعوى.

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