رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني العيد مع ولي عهد السعودية

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التهاني وأطيب الأمنيات بعيد الأضحى المبارك - خلال اتصال هاتفي - مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الشقيقين دوام الخير والازدهار.. سائلين المولى عز وجل أن ينعم على الأمة الإسلامية بالعزة والرخاء وعلى العالم أجمع بالسلام والاستقرار.