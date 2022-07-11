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صفر وفيات خلال إجازة عيد الأضحى
من الشارقة
11 يوليو 2022 16:56

سجلت الحوادث المرورية بإمارة الشارقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو الجاري /صفر/ وفيات، فيما تلقى مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية 22 ألفا و 112 مكالمة هاتفية ما بين الطارئة وغير الطارئة.

وأكد المقدم حميد عبيد الهاجري نائب مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة أن تواجد الدوريات الأمنية والمرورية على مختلف المناطق و الطرق الداخلية والخارجية بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى بهدف تأمين وضمان تسهيل حركة السير والمرور بها أثمر عن نجاح الخطة الأمنية والمرورية الهادفة إلى تحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وجعل الطرق أكثر أماناً.

وكشف المقدم الهاجري عن تلقي غرفة العمليات ومركز الاتصال بشرطة الشارقة لعدد 22 ألفا و 112 مكالمة هاتفية على مستوى الإمارة خلال العطلة منها 20 ألفا و866 مكالمة هاتفية عبر الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة فيما تلقت 1246 مكالمة غير طارئة على الرقم 901 والتي اشتملت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة، لافتاً إلى أن كافة المكالمات والبلاغات والاستفسارات الواردة تم التعامل معها على وجه السرعة.

المصدر: وام
وفيات
الشارقة
حوادث مرورية
عيد الأضحي
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