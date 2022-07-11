تكريم عريف في شرطة دبي لم يرتكب أي حادث مروري منذ 31 عاماً

حصل العريف أول سالم مسعد الذيباني من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، على رخصة قيادة السيارة في العام 1991، وأظهر منذ ذاك الوقت التزاماً تاماً بأنظمة وقوانين السير والمرور، والسلامة العامة والانضباط، ما ساهم في عدم ارتكابه أي حادث مروري خلال فترة عمله كسائق أو خلال قيادته مركبته الشخصية وذلك على مدار 31 عاماً. بناءً على التزامه وتميزه وانضباطه، منح معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، العريف أول الذيباني، وسام القائد العام للسائق المثالي، ضمن جائزة القائد العام للتميز 2022 في دورتها الثامنة عشرة، والمُخصصة للاحتفاء بأصحاب الإنجازات في التميز الوظيفي، والإداري، والمؤسسي، بكافة فئاتهم على مستوى الأفراد والضباط والمدنيين والإدارات العامة ومراكز الشرطة. وحصل العريف الذيباني على وسام القائد العام للسائق المثالي بعد أن خضع لتقييم جائزة القائد العام للتميز 2022 الذي تناول معايير التأكد من عدم تسجيل حوادث مرورية في سجله، وعدم حصوله على مخالفات مرورية أو تسجيل نقاط مرورية بحقه، وإثبات قدرته على إنجاز المهام المطلوبة منه على أعلى قدر من المسؤولية والمهنية. وعبر العريف الذيباني عن سعادته الغامرة بحصوله على وسام القائد العام للسائق المثالي، موضحاً أنه التحق بالعمل في شرطة دبي في العام 1985، وتعلم الانضباط والالتزام بالمهام الوظيفية ما انعكس على سلوكه وحياته الشخصية اليومية وحرصه على أن يكون مثالاً يحتذى لرجل الشرطة أثناء قيامه بالمهام التي تقع على عاتقه. وأشار إلى أنه في 9 من يناير من العام 1991 حصل على رخصة القيادة بعد أن اجتاز الاختبارات بنجاح، ومنذ ذلك العام كان حريصاً على الالتزام بقوانين السير والمرور سواء في حياته العملية أو خلال حياته اليومي كمدني يقود سيارته الشخصية. وأوضح العريف الذيباني أن عدم ارتكابه لحوادث أو حصوله على مخالفات طيلة هذه الفترة الطويلة نابع من حرصه على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور، والسرعات القانونية المحددة في الشوارع، وعدم التجاوز الخاطئ والانتباه المتواصل لمجريات الطريق. وأكد أن أهم شيء على الشخص أن يدركه منذ صعوده السيارة أن يضع نصب عينيه أن يقود بمسؤولية تامة من أجل سلامته وعائلته وسلامة مُستخدمي الطريق. وحث العريف الذيباني كافة السائقين على ضرورة الحرص على الالتزام بالسرعات القانونية، والحذر كل الحذر من استخدام الهواتف النقالة، لما لها من أثر كبير على تشتيت انتباه السائق عن مسار الطريق وهو ما يتسبب بحوادث مرورية قد تكون عواقبها وخيمة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي