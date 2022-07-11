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شرطة أبوظبي تعلن نجاح خطتها الأمنية في عطلة عيد الأضحى المبارك
شرطة أبوظبي تعلن نجاح خطتها الأمنية في عطلة عيد الأضحى المبارك
11 يوليو 2022 14:59

نجحت شرطة أبوظبي في خطتها الأمنية في عطلة عيد الأضحى المبارك بمنظومة أمنية متكاملة من خلال تعزيز السلامة والأمان وتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة.

وأكدت أنه تلقى مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي 39 ألف مكالمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر رقم الطوارئ 999 على مستوى إمارة أبوظبي (أبوظبي - العين - الظفرة)

وأوضح العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات أن معظم المكالمات لحوادث مرورية تتنوع بين البسيطة والازدحام المروري أو بعض الحالات الطارئة البسيطة.. لافتاً إلى أن فرق العمل على أتم الاستعداد والتأهب لتلقي البلاغات والمكالمات، والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى موقع الحادث في أسرع وقت.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في "مراكز القيادة والتحكم" بالإمارة ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وحث الجمهور على التواصل مع غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن الحوادث التي يتعرضون لها في جميع الأوقات ..مشيرا إلى أن كوادر إدارة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وفي مختلف المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الأضحى
شرطة أبوظبي
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