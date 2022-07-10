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حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
11 يوليو 2022 01:01

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة، عدداً من الشيوخ و المسؤولين الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ والمسؤولين داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
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