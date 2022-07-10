رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة وفخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة والقادة عن تمنياتهم للجميع بالصحة والسعادة ولبلدانهم دوام الخير واليمن والبركات.. سائلين المولى عز وجل أن ينعم على جميع الشعوب العربية والإسلامية بالأمان والاستقرار والازدهار.

المصدر: وام