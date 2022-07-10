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قرقاش: نهنئ السعودية على النجاح الكبير لموسم الحج
قرقاش: نهنئ السعودية على النجاح الكبير لموسم الحج
11 يوليو 2022 00:26

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، مهنئاً إياها على نجاح موسم الحج رغم الظروف الاستثنائية.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «نُهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة ومؤسسات على النجاح الكبير لموسم الحج والذي كان، رغم الظروف الاستثنائية، متميزاً في كافة تفاصيله، وخاصة إجراءات سلامة وصحة الحجيج، السعودية كما هو عهدنا بها دائماً تسخر كل إمكاناتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان».

أنور قرقاش
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