حملات توعية لتجنب استخدام الأكياس البلاستيكية في البقالات

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل هيئة البيئة - أبوظبي تنفيذ سياسة ضبط استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بتنفيذ حملات توعية تستهدف المتاجر الصغيرة ومحال البقالة لتجنب استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتحول إلى بدائل متعددة الاستخدامات.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ قرار الحظر على الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في منافذ البيع بالتجزئة الكبرى في الإمارة مع بداية يونيو الماضي، لتستكمل خلال المرحلة المقبلة التوعية في قطاع البقالات ومنافذ البيع بالتجزئة الكبيرة، وصولاً لتحقيق الهدف «معاً نحو الصفر». وأكدت «الهيئة» أنها مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش على منافذ البيع للتأكد من تطبيق الحظر، واستخدام البدائل المعتمدة، داعية إلى تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية بالمجمل لضررها على البيئة، واختيار أسلوب حياة مستدام للمساعدة في حماية البيئة وتنوعها البري والبحري.

وأوضحت «الهيئة» أن الهدف من حملات التوعية التي تستهدف البقالات تغيير السلوك من خلال تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، وتجنب استخدام الأكياس بشكل عام في المشتريات الصغيرة، واستخدام أكياس متعددة الاستخدام في رحلة التسوق. وتعمل «الهيئة» في الوقت الحالي على وضع إجراءات لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ورفع كفاءة استهلاك حوالي 16 منتجاً بلاستيكياً يستخدم لمرة واحدة. وتتجه «الهيئة» نحو التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.

كمية البلاستيك

تشكل كمية البلاستيك المستخدم لمرة واحدة 36% من إجمالي الإنتاج العالمي للبلاستيك والبالغ نحو 400 مليون طن سنوياً، أما في دولة الإمارات، فيتم مثلاً استهلاك 11 ملياراً من الأكياس البلاستيكية سنوياً (وفق تقرير عرض في القمة العالمية للحكومات في فبراير 2019، أي ما يعادل 1182 كيساً بلاستيكياً سنوياً على مستوى الفرد. ويعتبر ذلك معدلاً مرتفعاً جداً مقارنة مع المعدل العالمي والبالغ 307 أكياس للفرد سنوياً.