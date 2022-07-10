16 مشروعاً من كوادر «الإمارات للخدمات الصحية»

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية معرضاً تحت شعار «عيدنا بمشاريعنا» في مقر المؤسسة، استعرضت خلاله 16 مشروعاً من مشاريع موظفي المؤسسة، بهدف تعزيز محور السعادة والإيجابية في بيئة العمل، ودعم وتشجيع مشاريع الكوادر الوظيفية، وتحفيز ثقافة الابتكار والإبداع في بيئة العمل.

انطلق المعرض بحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين.

وهنأ الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مثمناً جهودهم ومشاركتهم بمشاريع متنوعة، حاثاً إياهم في الوقت ذاته على مواصلة الالتزام بأعلى درجات المهنية والكفاءة في تطبيق خطط واستراتيجيات المؤسسة، بهدف المساهمة بدور فعال في ترسيخ مكانة المؤسسة والارتقاء ببيئة العمل فيها.

وأضاف أن بيئة العمل تخطو خطوات نوعية ومتقدمة في مجال الإبداع الوظيفي، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل تطبيق برامجها التدريبية النوعية الهادفة إلى تمكين الموظفين والارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم، منوهاً بأهمية توجيه جهودهم نحو تعزيز لغة الابتكار والإبداع، والحرص على التميز في تحقيق النتائج الملموسة التي تجعل المؤسسة في صدارة المساهمين بالتنمية الصحية المستدامة من أجل مواكبة مسيرة النمو والتطور.