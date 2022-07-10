إقبال على المراكز التجارية والشواطئ

آمنة الكتبي (مكاتب)

شهدت المراكز التجارية والشواطئ العامة في مختلف مناطق الدولة إقبالاً كبيراً من الزوار في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافدت الأسر عليها لقضاء وقت ممتع، كما امتلأت الشواطئ والحدائق الشاطئية بالمرتادين، وكانت الوجهة الخيار الأمثل للترفيه والاستمتاع بالرمال الشاطئية وممارسة السباحة والرياضات البحرية، فضلاً عن إطلاق الألعاب النارية في مناطق مختلفة ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

ففي مدينة أبوظبي اتجه عدد كبير من الجمهور إلى الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى شاطئي الحديريات والبطين، في حين ازدحمت مراكز التسوق بالمرتادين، مستفيدين من البرامج التي تضمنتها والفعاليات الترفيهية، وسط التزام واسع بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفي دبي أطلقت بلدية دبي فعالية «سمر راش» الصيفية في حديقة الممزر، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، والتي تتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية ضمن أجواء احتفالية، وتضمنت الفعالية العديد من النشاطات والخدمات الترفيهية، والتي تشمل، الجلسات العائلية المميزة، والمتاجر المتنوعة لبيع مختلف أنواع المأكولات، والمشروبات، إضافةً إلى الألعاب الترفيهية للأطفال، والألعاب المائية، وأماكن وزوايا التصوير الجذَّابة في أروقة الحديقة، التي تُعد من الحدائق الشاطئية الذكية وذات إطلالات متميزة على شواطئ دبي الذهبية من جهة، ومعالمها الحضارية من جهة أخرى، حيث تضم العديد من المناطق والمواقع الترفيهية، الممتدة على مساحة 99 هكتاراً.

وفي الشارقة وعجمان وام القيوين والفجيرة ورأس الخيمة امتلأت المراكز التجارية بالزوار، فضلاً عن الشواطئ العامة كون الوجهتين من أنسب الوجهات السياحية لقضاء الإجازة خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة.