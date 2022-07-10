الإثنين 11 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو لتأمين المنازل قبل السفر
شرطة أبوظبي تدعو لتأمين المنازل قبل السفر
11 يوليو 2022 00:25

جمعة النعيمي (أبوظبي) 

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن حملة «صيف بأمان» المواطنين والمقيمين إلى المبادرة والعمل على تأمين المساكن قبل مغادرتها للحفاظ على المقتنيات الثمينة في خزانة محكمة الإغلاق لحمايتها من الإتلاف والسرقة، أو وضعها في خزائن مقفلة، وعدم وضعها في الأدراج التي يسهل كسرها من قبل معتادي الإجرام. وبينت أن التزام أفراد المجتمع بشروط تأمين مساكنهم يجنبهم السرقة.
كما دعت إلى إحكام قفل الأبواب، وإزالة الصحف اليومية والملاحق الإعلانية المتراكمة على المدخل من قبل أحد الأقارب، وترك الإنارة الخارجية مضاءة حتى توحي للآخرين بوجود أناس داخل المنزل، وعدم ترك المقتنيات الثمينة داخله. وأضافت: إن تعاون أفراد المجتمع والتزامهم بتلك الاحتياطات يسهم ويعزز في ضمان توفير الحماية الآمنة للمساكن، إضافة إلى التوعية التي قامت بها المديرية بهذا الشأن لتعزيز مستوى الوعي لدى الأفراد، وتعريفهم بكيفية تأمين المساكن وإدراكهم لهذه المسألة في إطار المسؤولية الجماعية في التصدي للسرقات. ولفتت شرطة أبوظبي إلى أن أعداد المتربصين وضعاف النفوس تزداد في فصل الصيف؛ نظراً للإهمال واللامبالاة من قبل بعض أفراد المجتمع لتأمين منازلهم خلال فترة سفرهم إلى الخارج.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
تأمين المنازل
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
الإمارات
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
اليوم 01:07
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
اليوم 01:01
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن: السعودية شريك استراتيجي
اليوم 00:27
مسبار الأمل يشارك المجتمع العلمي الحزمة الرابعة من البيانات
الإمارات
مسبار الأمل ينتهي من رسم خريطة الغلاف الجوي للمريخ في 2023
اليوم 00:27
(تصوير مصطفى رضا واشرف العمرة وافضل شام واحسان ناجي)
الإمارات
إقبال على المراكز التجارية والشواطئ
اليوم 00:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©