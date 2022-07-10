شرطة أبوظبي تدعو لتأمين المنازل قبل السفر

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن حملة «صيف بأمان» المواطنين والمقيمين إلى المبادرة والعمل على تأمين المساكن قبل مغادرتها للحفاظ على المقتنيات الثمينة في خزانة محكمة الإغلاق لحمايتها من الإتلاف والسرقة، أو وضعها في خزائن مقفلة، وعدم وضعها في الأدراج التي يسهل كسرها من قبل معتادي الإجرام. وبينت أن التزام أفراد المجتمع بشروط تأمين مساكنهم يجنبهم السرقة.

كما دعت إلى إحكام قفل الأبواب، وإزالة الصحف اليومية والملاحق الإعلانية المتراكمة على المدخل من قبل أحد الأقارب، وترك الإنارة الخارجية مضاءة حتى توحي للآخرين بوجود أناس داخل المنزل، وعدم ترك المقتنيات الثمينة داخله. وأضافت: إن تعاون أفراد المجتمع والتزامهم بتلك الاحتياطات يسهم ويعزز في ضمان توفير الحماية الآمنة للمساكن، إضافة إلى التوعية التي قامت بها المديرية بهذا الشأن لتعزيز مستوى الوعي لدى الأفراد، وتعريفهم بكيفية تأمين المساكن وإدراكهم لهذه المسألة في إطار المسؤولية الجماعية في التصدي للسرقات. ولفتت شرطة أبوظبي إلى أن أعداد المتربصين وضعاف النفوس تزداد في فصل الصيف؛ نظراً للإهمال واللامبالاة من قبل بعض أفراد المجتمع لتأمين منازلهم خلال فترة سفرهم إلى الخارج.