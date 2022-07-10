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شرطة أبوظبي تهنئ المناوبين في العيد
محمد الراشدي خلال الزيارة (من المصدر)
11 يوليو 2022 00:24

أبوظبي (الاتحاد) 

زار اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي والعميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي المنتسبين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين المناوبين خلال عيد الأضحى المبارك، وقدما التهاني والتبريكات لهم بمناسبة العيد وتمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم.
فقد تفقد مدير قطاع الأمن الجنائي سير عمل المناوبين في مديرية شرطة العين ومركز شرطة زاخر، وزار مدير قطاع أمن المجتمع المناوبين في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية الوثبة وإدارة رعاية الأحداث في أبوظبي.
وتمنى مديرا قطاعي الأمن الجنائي وأمن المجتمع للمناوبين المزيد من العطاء والنجاح، وأن يكونوا دائماً على قدر المسؤولية في أداء الواجب، والحرص على تقديم أفضل الخدمات بما يعزز ثقة الجمهور بشرطة أبوظبي.
وأعرب المناوبون عن سعادتهم البالغة بالزيارة، مؤكدين حرصهم على القيام بواجباتهم الشرطية والأمنية، وتقديم الخدمات في مختلف الأوقات، مشيدين بزيارة مديري القطاعات وأهميتها في التحفيز دوماً لتطوير الأداء الشرطي، وفق أفضل الممارسات المتطورة.

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