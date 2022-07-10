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2801 ذبيحة بمقاصب رأس الخيمة
مبنى مسلخ رأس الخيمة (الاتحاد)
11 يوليو 2022 00:25

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 

استقبلت مقاصب رأس الخيمة العاملة خلال يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2801 ذبيحة من الأغنام والأبقار والجمال.
وشهدت المقاصب إقبالاً لافتاً من قبل أفراد المجتمع الراغبين خلال العيد، وسط استعداد وجاهزية تامة لكافة المقاصب في عمليات استقبال الحيوانات والفحص الطبي وتنفيذ عمليات الذبح وتسليمها إلى أيدي المستفيدين بكل سهولة ويسر.
وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة: إن الإدارة أنهت استعدادها لاستقبال طلبات عيد الأضحى ابتداءً من يوم عرفة الذي شهد إقبالاً من أفراد المجتمع والجمعيات الخيرية، وتنفيذ الصيانة المطلوبة والعمل على تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات المتعاملين، مع تشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الجسدي وغيرها، المتعلقة بالحد من الفيروس المستجد «كوفيد 19».
وذكرت أن مقاصب رأس الخيمة العاملة في كل من مقصب الفلية ومقصب رأس الخيمة والغيل استقبلت في يوم عرفة 1134 ذبيحة من أفراد المجتمع والجمعيات الخيرية، واستقبلت أول أيام عيد الأضحى 1667 ذبيحة، حيث شهدت تنفيذ العمليات والمهام المطلوبة على أكمل وجه، مع الحرص على سرعة تقديم الخدمة لتجنب التأخير أو التسبب في الازدحام، مؤكدة أن كافة المقاصب مزودة بأطباء بيطريين وقصابين وعمال لسرعة تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير وأكثرها فاعلية ومهام تتوافق مع تطلعات واحتياجات المتعاملين وتقليل ساعات الانتظار.
وأكدت أن مقاصب رأس الخيمة على أهبة الاستعداد لاستقبال طلبات أفراد المجتمع خلال أيام العيد، ودعت إلى عدم الاستعانة بالقصابين الجائلين الذين يفتقرون للخبرة والكفاءة في عمليات التحقق من صحة الحيوانات قبل وبعد الذبح وتجنب المخالفات.

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