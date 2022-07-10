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حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
حاكم الشارقة يتلقى التهاني بالعيد بحضور سلطان بن أحمد بن سلطان (وام)
10 يوليو 2022 20:00

الشارقة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وعدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابية بالدولة، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. 
وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم بحلول عيد الأضحى المبارك العزيز على قلوب المسلمين جميعاً، سائلين الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة الدينية على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين، العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

كما واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر. فقد تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد.

وأعرب المهنئون عن خالص أمنياتهم وتهانيهم بحلول عيد الأضحى المبارك، المناسبة الدينية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، سائلين الله عزّ وجلّ أن يعيدها على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين، العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين.

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