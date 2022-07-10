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«الأرصاد» يكشف عن توقعات طقس الغد
أرشيفية
10 يوليو 2022 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام ويتخلله بعض السحب الركامية، خاصةً على المناطق الشرقية والجنوبية، وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية مع سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف - متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:50 المد الثاني عند الساعة 22:39 والجزر الأول عند الساعة 15:35 والجزر الثاني عند الساعة 06:35.

بحر عمان: خفيف - متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:12 والمد الثاني عند الساعة 18:39 والجزر الأول عند الساعة 13:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:51.

المصدر: وام
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