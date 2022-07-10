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حاكم عجمان وولي عهده يعزيان خادم الحرمين بوفاة تركي بن سعود
حاكم عجمان وولي عهده يعزيان خادم الحرمين بوفاة تركي بن سعود
10 يوليو 2022 16:29

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
حاكم عجمان
السعودية
خادم الحرمين الشريفين
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