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حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين بوفاة تركي بن سعود بن تركي آل سعود
حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 146 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى المبارك
10 يوليو 2022 15:45

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة
حاكم الفجيرة
السعودية
خادم الحرمين الشريفين
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