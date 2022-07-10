سقطت اليوم أمطار مختلفة الشدة على العين وضواحيها.وشهدت منطقة الفوعة سقوط أمطار مختلفة الشدة بين خفيفة إلى متوسطة صباح اليوم.
واستمر طقس اليوم غائماً بوجه عام تخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، صاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الأحد غائما جزئيا الى غائم بوجه عام، يتخلله بعض السحب الركامية خاصة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية مع سقوط أمطار والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، وقد تصل سرعتها الى 40 كم في الساعة والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.