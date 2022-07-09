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كبار القادة بوزارة الدفاع يهنئون ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بعيد الأضحى المبارك
كبار الضباط خلال تقديم التهاني للمنتسبين (وام)
10 يوليو 2022 00:09

أبوظبي (وام)

تبادل عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع التهاني والتبريكات مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 
جاء ذلك خلال الزيارات التي قاموا بها لمختلف وحدات القوات المسلحة، ونقلوا فيها تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله»، وقيادتنا الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 
وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص وزارة الدفاع على مشاركة منتسبي القوات المسلحة فرحة العيد والمناسبات الدينية والوطنية، بهدف الاطمئنان على سير العمل، وتحقيقاً لمزيد من التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين لما لها من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة.

فقد قام اللواء الركن عقاب شاهين العلي قائد كلية الدفاع الوطني بزيارة قيادة حرس الرئاسة، كما قام اللواء الركن فيصل محمد الشحي قائد الإمداد المشترك بزيارة قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، وقام اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي رئيس الإدارة التنفيذية للمفتش العام بزيارة قيادة القوات البرية، وقام اللواء الركن سعيد علي آل علي قائد الطيران المشترك بزيارة قيادة القوات البحرية، نقلوا تحيات القيادة الرشيدة، وتبادلوا التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك مع ضباط وضباط صف وأفراد قواتنا المسلحة فهم درع الوطن الحصين والعين الساهرة على أمنه واستقراره، سائلين الباري جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
من جانبهم رفع ضباط وضباط صف وأفراد منتسبي قواتنا المسلحة أخلص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم وأسر الشهداء الأبرار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مجددين الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وأن يكونوا على العهد دائما حاملين راية الوطن عاليا خفاقا يفدونها بالغالي والنفيس لتبقى خفاقة شامخة.

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