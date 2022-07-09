الحكام يستقبلون المهنئين بعيد الأضحى

الشارقة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر. وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة، من الشيوخ وكبار المسؤولين ومن كبار ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والأمنيات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين، العربية والإسلامية، بالخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة التهاني من جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين وأصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الدوائر والهيئات الحكومية، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومن أعيان البلاد وأبناء القبائل وجموع المواطنين والمقيمين. وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية الألفة والتراحم والتعاضد والتقدم في شتى المجالات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني بهذه المناسبة، من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمسؤولين.

وتبادل سموه كذلك التهاني والتبريكات مع شيوخ القبائل ووجهاء وأعيان البلاد وجموع من المواطنين ونخبة من الذين حضروا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة المباركة، معبرين عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، كما تقبل سموه التهاني من رؤساء ومديري المؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات في عجمان.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم إمارة عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة، عدداً من الشيوخ والمسؤولين الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ والمسؤولين، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر بن محمد القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

ولى عهد أم القيوين يتقبل التهاني

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، عصر أمس، بقصر سمو الحاكم جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سمو الحاكم لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين من الشيخ فيصل بن صقر بن محمد القاسمي، متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية. كما تقبل سمو ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والتجار والمديرين التنفيذين للشركات والبنوك العاملة بالدولة وجموع المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين وضباط الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأم القيوين وضباط الإدارة العامة للدفاع المدني بأم القيوين، داعين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها بالخير والبركات في ظل القيادة الرشيدة للدولة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.