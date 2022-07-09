مراكز تسوق وشواطئ أبوظبي تزدحم بزوار العيد

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت مراكز التسوق التجارية والمدن الترفيهية في مدينة أبوظبي إقبالاً من قبل الأسر والأطفال خلال أول أيام عيد الأضحى، مستفيدين من البرامج التي تضمنتها والفعاليات الترفيهية التي وفرتها للأطفال منذ ساعات الصباح الباكر.

وخصصت المراكز التجارية مساحات للعروض الفنية الحية والتراثية التي بدأت، أمس، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال، المفعمة بالمرح للزوار الصغار. كما تزينت كافة المراكز التجارية بتشكيلات ضوئية وزخارف متصلة بالمناسبة.

وشهدت صالات الألعاب والأماكن المخصصة للأطفال في مراكز التسوق، إقبالاً كبيراً من الأسر للترفيه عن أطفالها، وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء اللعب، وتنافست المراكز لاستقطاب أكبر عددٍ من الأطفال بتنظيم المسابقات الترفيهية، وتقديم الهدايا والجوائز والعروض.

وكان للرياضات المائية والشاطئية حضورها، أمس، حيث اتجه عدد كبير من الجمهور إلى الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى شاطئي الحديريات والبطين.

ورفعت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية الشواطئ والحدائق لاستقبال روادها، خلال أيام عيد الأضحى، وتم التدقيق على حالة الأصول في الشواطئ، وتنفيذ الصيانة الشاملة، لتكون قادرة على استيعاب أعداد الزوار الكبيرة التي ستتوافد إليها، خلال الإجازة المستمرة حتى صباح يوم الثلاثاء، والتأكد من سلامة عملها وأدائها، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات، كخدمة الأمن والنظافة وخدمة المنقذين والتمريض.

التزام

وسادت الأجواء العائلية على مختلف المرافق العامة في مدينة أبوظبي وضواحيها، وسط الحرص على الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة «كوفيد ـ 19».

وشهدت الحدائق، خاصة خلال ساعات ما قبل غروب الشمس، وحتى ساعات متأخرة من الليل، استمتاعاً بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية.

وشهدت مدن ياس الترفيهية- ممثلة بعالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وولد أبوظبي وعالم وارنر براذر أبوظبي- إقبالاً، أمس، من قبل العائلات، لما تقدمه من أجواء مفعمة بروح البهجة والفرح، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تمنح الضيوف أوقاتاً عائلية مميزة.