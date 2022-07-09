أرقى الخدمات في مقاصب أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توافد المضحون خلال ساعات الصباح الأولى من يوم أمس إلى المسالخ التي خصصتها بلدية مدينة أبوظبي لاستقبال الجمهور، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العيد، وسط توقعات باستمرار توجه الجمهور إلى المقاصب خلال يومي الأحد والاثنين.

فيما اتجه البعض إلى التطبيقات الذكية للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي، حيث وضعت البلدية خيارين أمام الجمهور للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي، منها التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، من خلال تطبيقات: (ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الامارات، حلال، حلال مزارعنا)، أو من خلال زيارة مسالخ (الوثبة، بني ياس، الشهامة).

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي استعدادات مسالخ بني ياس، الوثبة، والشهامة لاستقبال الجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة اكتمال الكادر الطبي البيطري، وتوفير العدد الكافي من القصابين والعاملين، وعمال النظافة، بالتعاون مع الشركات المشغلة، وكافة المستلزمات التي تؤهل المسالخ لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات التي تحقق رضا المتعاملين، وسط بيئة صحية، ورقابة بيطرية فائقة وإجراءات احترازية بهدف إسعاد المستفيدين من خدمات المسالخ. وأوضحت البلدية أنه لا يمكن استقبال الجمهور في المسلخ الآلي في أبوظبي، حيث تم تخصيصه لتنفيذ الطلبات عبر التطبيقات الذكية، وتنفيذ طلبات تجهيز الأضاحي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على التطبيقات الذكية للاستفادة من الخدمات التي توفر لهم الراحة والخدمة المتكاملة، وفي الوقت ذاته تساهم التطبيقات الذكية في رفع مستوى الوقاية من الاختلاط بالآخرين، وتحقيق التباعد الجسدي المطلوب.

وتستقبل المسالخ المضحين، وتقدم الخدمات من خلال انتظار المتعاملين في سياراتهم الخاصة، وتطبيق نظام مسارات السيارات، لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدي، وعدم اختلاط الجمهور، حيث يتم تسلم الحيوانات في الموقع المخصص للتسلم في كل مسلخ، ومن ثم تسليم الأضاحي وتوصيلها إلى سيارات المتعاملين مع توفير «إنترنت» مجاني في ساحات ومواقف المسالخ.

وأكدت البلدية أن المسالخ تتبع إجراءات صحية فائقة الرعاية والعناية، حيث تقدم المسالخ خدمات تجهيز الأضاحي والفحص البيطري من قبل الأطباء البيطريين المختصين قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك، والتخلص الآمن من المخلفات حفاظاً على الصحة العامة.