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بلدية الشارقة تحدد معايير سلامة الأضاحي
بلدية الشارقة
10 يوليو 2022 00:10

الشارقة (الاتحاد) 

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على توفير غذاء آمن؛ ولذا تعمل خلال العيد على تكثيف متابعة ذبح الأضاحي في مسلخ الشارقة، كما حددت العديد من الإجراءات المتبعة في ذبح الأضاحي تشمل فحص الأضحية من قبل أطباء قسم الرقابة البيطرية قبل وبعد الذبح، حيث يتم التأكد من الحالة الصحية للحيوان المراد ذبحة قبل الذبح، وذلك بالكشف على الأغشية المخاطية للحيوان ومراقبة التنفس الطبيعي في حالتي الوقوف والمشي، وكذلك التأكد من عدم وجود توّرم بجسمه أو أي إفرازات غير طبيعية.
وأوضحت البلدية أن هناك فحصاً آخر للأضحية أو الذبيحة بعد الذبح للتأكد من الغدد الليمفاوية الرئيسية والفرعية إذا لزم الأمر، من حيث الحجم والشكل، وكذلك فحص التجويفين الصدري والبطني والأحشاء الموجودة بهما، وفي حالة اجتياز الأضحية للفحص يتم الإفراج عنها باعتبارها صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأفادت البلدية أنه يتم إتلاف الذبائح المصابة بحالات أمراض عامة كاليرقان والطفيليات المرتبطة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان إتلافاً كلياً ويتم إصدار شهادة بذلك، وفي حالة وجود مرض مرتبط بعضو معين في الذبيحة يتم إتلاف العضو فقط إتلافاً جزئياً.

بلدية الشارقة
الإمارات
الشارقة
الأضاحي
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عيد الأضحى
ذبح الأضاحي
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