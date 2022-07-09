إقبال على شواطئ عجمان وأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أدى المواطنون والمقيمون صلاة عيد الأضحى في المصليات والجوامع في مختلف مناطق أم القيوين وعجمان، شهدت أجواء جميلة بهذه المناسبة الدينية، مع اتخاذ الإجراءات الوقاية والسلامة من انتشار فيروس «كورونا»، وبدأت فرحة العيد بعد أداء الصلاة، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات وزيارة الأقارب، وتوزيع الهدايا العينية على الأطفال، لإدخال البهجة والفرحة في نفوسهم، وتناول الأكلات الشعبية والحلوى.

ونظم عدد من الجهات في عجمان وأم القيوين، فعاليات وأنشطة ترفيهية بمناسبة العيد، وكثفت الشرطة جهودها في تنظيم حركة السير والمرور على الشوارع الداخلية والخارجية، ومراقبة المناطق للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور، وبادرت إدارات الدفاع المدني بتوعية مرتادي الشواطئ، وحثهم على اتباع التعليمات والإرشادات المتعلقة بممارسة السباحة، ومراقبة الأطفال، وعدم السماح لهم بالاقتراب من البحر.

الأجواء الشاطئية

وشهدت شواطئ أم القيوين وعجمان إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات خلال أول يوم العيد المبارك، للاستمتاع بالأجواء الشاطئية والجلوس على رمال البحر وممارسة السباحة والرياضة، ومشاهدة غروب الشمس.

وقد باشرت دائرة بلدية أم القيوين، بتجهيز شاطئ ممشى البيت متوحد، بتركيب إنارة على الشاطئ، وتزيينه بالأشجار، وتوفير فريق إنقاذ بحري يضم 4 منقذين لمراقبة البحر وتوجيه مرتادي الشاطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء ممارسة السباحة، وعدم الدخول في الأماكن التي تكثر فيها التيارات البحرية، حفاظاً على سلامتهم، كما وضعت خطة للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما شهد شاطئ المانجروف بأم القيوين إقبالاً من الزوار، للاستمتاع بممارسة رياضة «الكياك» والسباحة وركوب الخيل والمشي، بالإضافة إلى الجلوس على ضفاف الشاطئ ومشاهدة أشجار القرم وطيور الفلامنجو والنورس وغيرها من الحياة البحرية الطبيعية، التي يتمتع بها خور أم القيوين.

ونفذت بلدية أم القيوين حملات نظافة مكثفة قبل وخلال العيد في مختلف المناطق والحدائق والشواطئ، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والأماكن العامة، وتوفير بيئة جميلة للأسر المواطنة والمقيمة، لقضاء أوقات ممتعة، ودعت الجمهور بعدم رمي المخلفات، ووضعها في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى الالتزام باتباع إجراءات السلامة والوقاية من انتشار فيروس «كورونا».

الحدائق تستقبل الزوار في عجمان

أعلنت إدارة الزراعة والحدائق بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن فتح كافة الحدائق والمرافق العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 4 عصراً حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تشمل التباعد، مبينة أن الحدائق ستشهد إقامة فعاليات متنوعة مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية لقضاء أجمل الأوقات ولجميع فئات المجتمع.

وقد زينت الدائرة شوارع الإمارة والحدائق والميادين والجسور في مختلف مناطق الإمارة، ومنطقتي مصفوت والمنامة، بعبارات التهنئة واللوحات المضاءة التي تعكس فرحة الجماهير بعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال العطلة.

وكثفت إدارتا الدفاع المدني بأم القيوين وعجمان، جاهزيتهما لاستقبال العيد، وناشدتا الجمهور والعائلات بعدم ارتياد البحر في حالة اضطرابه وارتفاع الأمواج، ويجب ارتداء سترات النجاة أثناء ممارسة السباحة، وعدم ترك الإطفاء بمفردهم على الشواطئ، واتباع الإرشادات واللوحات التحذيرية التي تم وضعها على امتداد السواحل، حفاظاً على سلامتهم من حوادث الغرق.

كما حذرتا من خطورة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، وقد نظمتا قبل العيد حملات توعية على المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية في مختلف المناطق؛ بهدف توعية وتدريب جميع فئات المجتمع على كيفية التعامل مع الحرائق واستخدام الطفايات اليدوية، وسرعة طلب المساعدة، لكي تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على النيران قبل انتشارها.

مسالخ البلديات

شهدت مسالخ البلديات إقبالاً من المستهلكين، بعد أن تم تجهيزها وتوفير أطباء بيطريين متخصصين لفحص الذباح والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، ووجهت البلديات رسائل للجمهور بعدم ذبح المواشي خارج المسالخ، نظراً لعدم خضوعها للفحص البيطري، وقد تكون مصابة بأمراض بسبب تلوث لحومها.